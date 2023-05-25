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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin"

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin"
25.05.2023 17:53

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Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu TRT'de bizim terör örgütleri ile görüştüğümüzü söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile görüşme yaptığımızı ispatlamak müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan namertsin. biz terör örgütleri ile görüşme değil onları inlerinde vurduk. Sen ise Kandil'den talimat alarak bunların parti binalarına bile değil parlamentoda odalarında görüşme yapıyorsun. Beraber yol haritasını çiziyorsun. Asla bizim terör örgütleri ile bir araya gelmemiz kozmik odalarda toplantı yapmamız söz konusu değildir.

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