Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na anayasa tepkisi! "Kılıçdaroğlu ilk 4 madde değişebilir dedi"

Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu aklınıza gelecek her konuda yalan söyleyecek biri. Burada da yalan söylüyor. Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söyleyen kendisi ve yanındakiler. Bunu PKK kanalında söyledi. Demek ki yaptığı pazarlıklardan biri de Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi. '100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' diyor. Yargımızı da şaşıyorum. Yargımız daha neyi bekliyor? Bunların suç teşkil ettiği ortada. Bizim en ufak sıkıntımız söz konusu değil. Kimse endişe etmesin, Recep Tayyip Erdoğan Cumhur'un ve Cumhuriyet'in teminatıdır. Buralarda spekülasyona fırsat vermeyiz.