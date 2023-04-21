Başkan Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Nerede Karadeniz gazı" diyen 7'linin ortağı Babacan'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna doğal gaz boruları yerleştirildi. Yahu bunu da görmedin mi? Ne zamandan beri Filyos'ta yanıyor. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var mühürlü." dedi. Faizci 7'liye tepki gösteren Erdoğan, "Bunlara güvenilmez. Türkiye'de faiz devamlı düşecek. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek." ifadelerini kullandı. Müjdeleri peş peşe açıklayan Erdoğan, "İlk müjdemizin adı, 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasıdır. Maliyetin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. İstanbul'da kentsel dönüşümde 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL devlet katkısı verilecek. İkinci müjdemiz; kira yardımıyla ilgili. İstanbul'da kira yardımını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz." dedi.