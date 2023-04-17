RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi: Bayramın ilk günü açıklayacağız

Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi: Bayramın ilk günü açıklayacağız
17.04.2023 18:24

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fikirtepe'de yapımı tamamlanan kentsel dönüşüm konutlarının anahtar teslim töreninde konuştu. Burada kentsel dönüşüme dair bir de müjdenin sinyalini veren Erdoğan, "Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız." dedi.

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İstanbul'da 1.5 milyon riskli konut var

Burada İstanbul'daki riskli yapılara değinen Erdoğan, 1.5 milyon konutun acilen dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayıp, "Örnek bir proje yürütülüyor. Ortalama olarak projenin 3'te 1'i tamamlandı. Projenin ilk etabında inşa ettiğimiz anahtarları teslim ediyoruz. Projenin ikinci ve üçüncü etaptaki dönüşüm çalışmalarını başlatıyoruz. Önümüzdeki yılın temmuz ayına kadar konutları sahiplerine teslim edeceğiz. Şimdi İstanbul'da acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. Mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesinin takipçisi olacağız." dedi.

"Yeni müjdeyi bayramda açıklayacağız"

Kentsel dönüşüme dair bir de müjdenin sinyalini veren Erdoğan, "Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız." dedi.

Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 1 milyon 200 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız. Ne İstanbul ne de Türkiye göz göre göre gelen böyle bir tehdidin altında kalmayı hak etmiyor."

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