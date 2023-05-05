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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
05.05.2023 01:05 - Son Güncelleme: 05.05.2023 01:08

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Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden HDPKK ve FETÖ ile ittifak yapan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'a yüklendi. Başkan Erdoğan, "Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor." dedi.

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