Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden HDPKK ve FETÖ ile ittifak yapan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'a yüklendi. Başkan Erdoğan, "Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
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