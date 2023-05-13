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Başkan Erdoğan’dan Kasımpaşa’da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan Kasımpaşa’da önemli açıklamalar
13.05.2023 17:04

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kasımpaşa'da önemli açıklamalarda bulundu. Çocukluğunun Kasımpaşa'da geçtiğini belirten Erdoğan, son buluşmayı burada yapmasının tesadüf olmadığını dile getirerek, "Resmi rakamı aldım şu anda burada 45 bin kişi var." dedi. Terör örgütlerinin desteğiyle 14 Mayıs'a giden 7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Terör örgütleri ile yol yürüyerek ülke yönetilmez. Tam tersine terör örgütlerinin başı ezilerek ülke yönetilir." ifadelerini kullandı. İnce'ye kurulan kaset kumpasına da değinen Erdoğan, "Milletimin bu kasetçilere hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

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