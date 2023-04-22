Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar!
22.04.2023 21:42

OTOMATİK OYNAT

Güncel 05:27
Depremzede vatandaştan 7’li...
Güncel 03:08
Hatay'da depremzede çocuklara...
Güncel 01:10
Depremzede çocukların yüzü...
Güncel 02:42
İstanbul'da trafik çileye...
Güncel 01:00
‘’Türkiye gelişir, CHP...
Güncel 02:51
Muhalefetin doğal gaz müjdesi...
Güncel 01:07
Savunmada bayram havası...
Güncel 03:46
SON DAKİKA I AK Parti'nin...
Güncel 00:15
Karadeniz gazı Meral...
Güncel 02:37
Kentsel Dönüşümde 'YARISI...
Güncel 05:17
Başkan Erdoğan'dan Ali Babacan...
Güncel 00:35
SON DAKİKA I Başkan...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 7'li koalisyona sert sözlerle yüklenerek "Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı, ne derse onu yapar" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın gündeminde Kılıçdaroğlu ve avanelerinin giriştiği 'Alevi' provokasyonu da vardı. Başkan Erdoğan, "Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz. Birileri eski Türkiye'nin hastalıkları gibi bu konuları kaşımanın, kanatmanın peşinde. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar buna da izin vermeyeceğiz" dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA