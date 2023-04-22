Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 7'li koalisyona sert sözlerle yüklenerek "Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı, ne derse onu yapar" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın gündeminde Kılıçdaroğlu ve avanelerinin giriştiği 'Alevi' provokasyonu da vardı. Başkan Erdoğan, "Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz. Birileri eski Türkiye'nin hastalıkları gibi bu konuları kaşımanın, kanatmanın peşinde. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar buna da izin vermeyeceğiz" dedi.