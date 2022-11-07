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Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
07.11.2022 20:44

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Erdoğan’ın başkanlığında saat 16.20'de toplandı. 3 saat 30 dakika süren toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçti. Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor iftirası"na karşılık "Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polisimize ve hükümetimize iftira atanların sinsi emellerle hareket ettiğini belirtmek istiyoruz. Yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir. Türkiye geçmişten bugüne 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzun süre hak ettiği imkanlardan eserlerden hizmetlerden mahrum kalmışlardır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, sosyal destek paketleriyle ilgili "Bu hafta içinde 7 milyar tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk." dedi. Başörtüsüne anayasal güvence hakkında da "Geçtiğimi hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunmasını içeren anayasa teklifini arkadaşlarımız Meclis'te bulunan partilerle görüştüler. Uzlaşma sağlanabilir se o şekilde, sağlanamazsa da Cumhur İttifakı olarak kendi teklifimizi Meclis'e sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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