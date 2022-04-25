Başkan Erdoğan’dan Joe Biden’a ‘1915’ tepkisi: ‘’Açıklamalarının hiçbir önemi yoktur’’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'soykırım' açıklamasıyla ilgili, ''Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. ABD Başkanı'nın açıklamasını bu şekilde görüyor, tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulduğu için üzerinde durmuyoruz. Sayın Biden bu tarihi gayet iyi bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye kalkıp da meydan okumasını bizim bağışlamamız mümkün değildir. Türk ve Ermeni halkları arasındaki düşmanlığı tahrip etmek için sergilenen bu riyakarlığın en büyük zararının Ermeni toplumunun gördüğü ve göreceği unutmamalıdır.'' dedi.