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Başkan Erdoğan'dan İsveç'e "Bunun bedelini bire yüz, bire bin ödetiyoruz, ödeteceğiz"

Başkan Erdoğan'dan İsveç'e "Bunun bedelini bire yüz, bire bin ödetiyoruz, ödeteceğiz"
15.01.2023 22:15

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Maalesef İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme noktasında bizden ricada bulundular. Başta Stoltenberg (NATO Genel Sekreteri) iyi bir dostumuz, iyi bir insan. Biz de peki dedik, kendileriyle bir araya geldik, konuştuk, ettik ve orada bazı sözleşmeler de imzalandı. Ama biz kendilerine bir şey söyledik. Bak dedik, yani bize eğer sizdeki teröristleri teslim etmeyecek olursanız biz bunu zaten Meclis'ten geçiremeyiz. Meclis'ten bunun geçmesi için her şeyden önce 100'ü aşkın 130 civarında, listeleri de verip, bu teröristleri bize vermeniz lazım. Bunlar maalesef bunu yapamadılar. Sonra başbakanları fena bir insan değil bize bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette de biz kendisine basın toplantısı yaparken sizde Bülent Keneş diye birisi var FETÖ'cü, bu Bülent Keneş'i bize deport edin, verin dedik.

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