Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya ve İtalya'daki temaslarının ardından yurda dönüştü gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki teröristan planına sert tepki gösteren Erdoğan, "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz." dedi. İspanya ile ticaret hedefini 25 milyar avroya çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, Sanchez'e Gazze konusundaki girişimleri için teşekkür ettiğini belirtti. Erdoğan, İspanya'nın ardından geçtiği İtalya'daki G7 zirvesinde liderlerle yaptığı temaslarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gazze özelinde mevcut uluslararası sistemin ve kurumların asli görevlerini yerine getirme noktasında sınıfta kaldıklarını bir kez daha açıkça ifade ettim." ifadelerini kullandı. Ateşkes kararının uygulanması gerektiğinin bir kez daha altını çizen Erdoğan, BMGK'ya Filistin'in tanınması için çağrı yaptı.