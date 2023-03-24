Başkan Erdoğan'dan İskenderun'daki Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından önceliğinin deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması olduğunu ifade eden ve devletin tüm imkânlarını seferber eden Başkan Erdoğan, Hatay İskenderun'daki Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin "konutları yapmak için neden acele ediliyor" eleştirisine sert tepki gösteren Erdoğan, "Bu şehirlerde yaşayan milyonlarca insanımızın kimsenin keyfini bekleyecek, kimsenin hesaplarının tekemmülünü bekleyecek vakti de sabrı da dermanı da yoktur." dedi. Erdoğan hükümet programının ilk maddesinin kentsel dönüşüm olduğunu vurguladı.