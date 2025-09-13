PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti. Kılıç'ın naaşının bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi. Kılıç, Başdanışman olarak 2015’ten itibaren Cumhurbaşkanı’nın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin başında bulunuyordu. Kılıç'ın ömrünü devletine ve milletinin hizmetine adadığını belirten Başkan Erdoğan, "Hamdi Kılıç kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

