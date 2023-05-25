Başkan Erdoğan'dan Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye buluşmasında önemli açıklamalar!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmelerin temsilcileri ile "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye" buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a terör örgütleriyle görüşüyorsun iftirası atan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu TRT'de bizim terör örgütleri ile görüştüğümüzü söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile görüşme yaptığımızı ispatlamak müddei iddiasını ispatla mükelleftir." dedi. "CHP ile masaya oturup da istediğinden fazlasını almadan kalkan yoktur." diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun toplam oyları 1'i bulmayan partilere 40 vekil hediye ettiğini belirtti. Erdoğan, "Ne yaparsınız yapın terör örgütleriyle işbirliklerini unutturamayacaksınız Bay Bay Kemal." ifadelerini kullandı.