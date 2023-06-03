Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan'dan Göreve Başlama Töreni'nde önemli açıklamalar! "Şahlanış dönemi başlamıştır"

Başkan Erdoğan'dan Göreve Başlama Töreni'nde önemli açıklamalar! "Şahlanış dönemi başlamıştır"

Başkan Erdoğan'dan Göreve Başlama Töreni'nde önemli açıklamalar! "Şahlanış dönemi başlamıştır"
03.06.2023 18:21

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:33
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu...
Güncel 02:12
CHP'li aday Yasemin Fazlaca...
Güncel 00:57
"Kazansaydı Beştepe'de oda...
Güncel 03:31
Başkan Erdoğan Meclis'te...
Güncel 12:37
İYİ Parti’den “ittifak bitti”...
Güncel 00:13
Kılıçdaroğlu'nun istifa...
Güncel 00:36
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu...
Güncel 03:59
SON DAKİKA I CHP'de tüm MYK...
Güncel 00:38
Mansur Yavaş için Tan Taşçı...
Güncel 01:48
MSB’den Türk Hava Kuvvetleri...
Güncel 01:35
İzmir'de üniversite...
Güncel 02:07
YSP İzmir milletvekili adayı...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni' gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan, Külliye'ye girerken 101 pare top atışı yapıldı. Törene 78 ülkeden üst düzey temsilci katılıyor. Erdoğan, ''Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, değerli Meclis başkanları ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlarım, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri bu tarihi törenimiz münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, 15 Temmuz gecesi gazilikle şereflenen bu mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören kardeşlerim hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Sandığa giden tüm vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Yurt dışındaki gurbetçilerimizi özellikle tebrik etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ''Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim diyoruz. Türkiye'nin her bir vatandaşının katkısına ihtiyacı var. Seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibarıyla artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş millet kesin kararını vermiştir. Artık Türkiye Yüzyılı, şahlanış dönemi başlamıştır'' ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA