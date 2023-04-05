RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan emeklilerle iftar programında önemli açıklamalar! "İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı zulüm ve provokasyondur"

Başkan Erdoğan'dan emeklilerle iftar programında önemli açıklamalar! "İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı zulüm ve provokasyondur"
05.04.2023 21:06

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen emeklilerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırılara sert tepki gösteren Erdoğan, "İbadet eden sivillere saldırmak tam anlamıyla belhüm adallik bir işarettir. Bunun adı zulüm, kan siyasetidir. Bu saldırıları kınıyor ve durdurulması çağrısında bulunuyorum." dedi. Kılıçdaroğlu emeklilere verdiği akılalmaz vaatleri yerine getiremeyeceğini belirten Erdoğan, "Hatırlarsınız aynı zat mahalli seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti, nerede namus, bunca insan ne oldu, işlerinden çıkartıldı." ifadelerini kullandı.

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