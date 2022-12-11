Başkan Erdoğan'dan Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.