Başkan Erdoğan'dan Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "Kardeşlerimiz artık özgür" ifadelerini kullandı. CHP'nin ve muhalefetin Suriyeli düşmanlığını hatırlatan Erdoğan, "Vicdan kazandı" dedi. Erdoğan, "CHP ve yandaşlarına tavsiyem, diktatör kime denir görmek istiyorlarsa Suriye'den gelen hapishane görüntülerini seyretsin. Diktatörün ne olduğunu öğrenmek istiyorlarsa Baas rejiminin günah galerisine bir baksınlar. " ifadelerini kullandı.