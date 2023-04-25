Başkan Erdoğan'dan Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, asrın felaketiyle ilgili "60 ülke ve uluslararası kuruluş 250 bine yakın çadır sevk etti. 34 sahra hastanesi kuruldu. Dost ve kardeş ülkeler, mali destek taahhütünde bulundu. Kara gün dostlarımızı tanıyoruz. Her yardım eline minnettarlığımızı farklı şekillerde göstermeyi sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan, "Depremle mücadelenin sembolleşen isim ve ekiplerinden yerli ve yabancı 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı takdim edilecek" ifadelerini kullandı.