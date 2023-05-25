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Başkan Erdoğan'dan çok net 'ekonomi' mesajı! Körfez'den gelen yeni kaynağı duyurdu!

Başkan Erdoğan'dan çok net 'ekonomi' mesajı! Körfez'den gelen yeni kaynağı duyurdu!
25.05.2023 23:40

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dolar 30 lira olacak" manipülasyonu yapıp küresel tefecilere selam çakan Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. "Açık ve net söylüyorum. Bu kriz tellallarının kriz söylemlerine kimse kulak asmasın" diyen Erdoğan, "Kimse şüphe etmesin, ekonomimiz, bankacılık ve finans sistemimiz gayet sağlam. Körfez ülkelerinden sistemimizin içerisine para depo eden ülkeler oldu. Bu da kısa süre için de olsa Merkez Bankamızı ve piyasamızı rahatlattı" şeklinde konuştu. Muhalefetin ekonomiyi çökertmek isteyenlere ön ayak olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bizi vurmaya çalışanlar var, bir de sürekli burayı takip eden dostlarımız var" dedi.

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