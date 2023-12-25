Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir" diyerek 5 ile yeni havalimanlarının müjdesini verdi. Öte yandan muhalefetin eleştirilerini de hatırlatan Erdoğan, "Yola, köprüye, tünele, baraja, hastaneye ne gerek var dediler. Yolla karın mı doyar diyerek kendilerini komik duruma düşürdüler" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan'ın söylemlerinin ardından ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yaklaşık 20 yıl önce sarf ettiği "Tuz Golü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer" sözleri yeniden gündem oldu.