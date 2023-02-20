Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Hatay Havalimanı tepkisi: "Haddini bil, bu senin işin değil! Kalyon İnşaat orayı 5 günde bitirdi teslim etti"

Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, muhalefetin kirli manipülasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremden etkilenen Hatay Havalimanı için 'Biz onardık' algısını yaydı. Bu duruma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki geldi. CHP liderine "Haddini bil, bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden. Bir gün de dürüst olduğunu görelim" sözleriyle çıkışan Erdoğan, "Yalan bunlarda diz boyu" dedi. Havalimanının onarım sürecinde Kalyon İnşaat'ın etkin bir rol oynadığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "İGM ortaklarından Kalyon İnşaat orayı 5 günde eline aldı ve süratle bitirip yaptı ve milletimize teslim etti, işin aslı bu" şeklinde konuştu.