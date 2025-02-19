Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ayar üstüne ayar: Ne dünyadan ne ülkeden haberleri var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin dünyadan haberinin olmadığını belirterek sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan, "Kendi çapsızlığını, vizyonsuzluğu Türkiye'nin çıkarlarının önüne koyan sığ bir zihniyetle muhatabız. Bu işler her şeyden önce vizyon, irade ve ufuk meselesidir. Ufku dar olanlar bizi anlayamaz." dedi. Kendisini şiir üzerinden hedef alan ancak şiir okurken rezil olan Özgür Özel'e yüklenen Erdoğan, "Edepsizce hakaretlere kadar her türlü hüneri sergiledi. Sonunda ne oldu? Motor su kaynattı... Devreler yandı, hafıza error verdi. Sayın Özel 85 milyona rezil rüsva oldu. Asıl şiir bilmezin, asıl kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı." dedi.