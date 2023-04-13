RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan’dan CHP’li Türker Ertürk’e TCG Anadolu yanıtı!

Başkan Erdoğan’dan CHP’li Türker Ertürk’e TCG Anadolu yanıtı!
13.04.2023 01:45 - Son Güncelleme: 13.04.2023 01:48

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ve birçok sembol projeyi hedef alan CHP'li amiral artığı Türker Ertürk'e çok sert tepki gösterdi. TCG Anadolu ile herkesin gurur duyması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bir tane terbiyesiz çıkmış, en ağır hakaretleri yapıyor. Teröristlerle iç içe olan biri. Ahlaksız birisi. Hangi yapının içinde CHP yapısının içerisinde" ifadelerini kullandı. Bu bağlamda Takvim.com.tr CHP'li Türker Ertürk'in kirli geçmişinin yer aldığı dosyayı açtı.

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