İspanya ve İtalya’daki temaslarını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin siyasette normalleşmeye ilişkin yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı olarak duruşlarından taviz vermeyeceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, iade-i ziyaretin ardından CHP’den gelen açıklamalara da tepki gösterdi. Erdoğan, “Biz iade-i ziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul’da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar.” dedi. Cumhur İttifakı'nın 6'lı masa olmadığını söyleyen Erdoğan, yeni anayasaya ilişkin de açıklamalarda bulundu.