Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. 7'li koalisyonun kirli koltuk pazarlığını eleştiren Erdoğan, "Bu ülkeye o karanlık koalisyon dönemlerini, kirli bakanlık modellerini, Güneş Motel sendromlarını yaşatmak istemiyoruz." dedi. Ekonomi planı olarak IMF ile çalışmayı vaat olarak sunan muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, "IMF'ye uçkuru kaptırırsanız yandı gülüm keten helva." ifadesini kullandı. Öte yandan gazetecilerin "Seçim 2. tura kalır mı?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizin işi zora sokmadan bitireceğini düşünüyorum" cevabını verdi.