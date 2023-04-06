Başkan Erdoğan: 7’li masayı tarif etmekte zorlanıyoruz. Başında, buranın 7. ortağı masanın altında diyorduk, birileri de anlamakta zorlanıyordu. “Milliyetçiyim” diyenler, PKK/ HDP’den rahatsızlık duymuyor.
Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar! “Milliyetçiyim diyenler PKK/ HDP’den rahatsızlık duymuyor"
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