RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar! "Köy evlerinin bir kısmını bayrama yetiştirmenin gayretindeyiz"

Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar! "Köy evlerinin bir kısmını bayrama yetiştirmenin gayretindeyiz"
06.04.2023 00:37 - Son Güncelleme: 06.04.2023 00:42

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Balkan Erdoğan: Bakan arkadaşlarım, valilerimiz, belediye başkanlarımız 11 vilayette yoğun bir çalışma içerisindeler. Enkazların yüzde 50’sinden fazlası kaldırıldı. Köy evlerinin bir kısmını bayrama yetiştirmenin gayretindeyiz.

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