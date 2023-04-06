Balkan Erdoğan: Bakan arkadaşlarım, valilerimiz, belediye başkanlarımız 11 vilayette yoğun bir çalışma içerisindeler. Enkazların yüzde 50’sinden fazlası kaldırıldı. Köy evlerinin bir kısmını bayrama yetiştirmenin gayretindeyiz.
Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar! "Köy evlerinin bir kısmını bayrama yetiştirmenin gayretindeyiz"
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