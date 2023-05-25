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Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar! "Büyük Türkiye zaferi için her oy çok kıymetli"

Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar! "Büyük Türkiye zaferi için her oy çok kıymetli"
25.05.2023 22:17

OTOMATİK OYNAT

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Biz kazanırsak kimse kaybetmeyecek" diyen Erdoğan, "Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak. Londra tefecileri kazanacak. ABD'li şirketler kazanacak. 'Terör örgütleri Erdoğan kaybetmeli' diyor" şeklinde konuştu. Şu sıralar milliyetçilik pozları kesen Kılıçdaroğlu'nun '10 milyon mülteci' yalanına sert tepki gösteren Erdoğan, "Bu adam yalancı, bu adam sirk cambazı" ifadelerini kullandı. Sinan Oğan'ın kendisine verdiği desteği değerlendiren Erdoğan, "Sinan Bey'in katılımında pazarlık yok. Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ'a 3 Bakanlık teklif etti" dedi. Başkan Erdoğan'ın gündeminde felaket tellalları da var idi... "Kimse endişe etmesin" diyen Erdoğan muhalefete "Ekonomimizi çökertmek isteyenlere ön ayak oluyorlar" sözleriyle yüklendi.

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