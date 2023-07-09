Başkan Erdoğan’dan büyük jest: Devlet Bahçeli Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeşil bir Türkiye için yıllar önce düğmeye bastığı "Millet Bahçesi" projelerine bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Cumhur İttifakı çatısı altında Başkan Erdoğan'ın her kararında sıkı destekçisi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi Van'daki 'Devlet Bahçeli Millet Bahçesi'nde yaşatılacak. Öte yandan yapımı devam eden Devlet Bahçeli Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeşil bir Türkiye için yıllar önce düğmeye bastığı "Millet Bahçesi" projelerine bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Cumhur İttifakı çatısı altında Başkan Erdoğan'ın her kararında sıkı destekçisi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi Van'daki 'Devlet Bahçeli Millet Bahçesi'nde yaşatılacak. Öte yandan yapımı devam eden Devlet Bahçeli Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor.