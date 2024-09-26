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Başkan Erdoğan'dan BM sonrası Türkevi'nde gazetecilere önemli açıklamalar | VİDEO
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Başkan Erdoğan'dan BM sonrası Türkevi'nde gazetecilere önemli açıklamalar | VİDEO

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 20:45 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 20:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nun ardından Türkevi'nde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Gazze ve Lübnan'a ölüm yağdıran İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun BM çatısı altında konuşma yapmasının utanç kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, "Birleşmiş Milletler tarihine bir kara leke olarak geçer. Maalesef olacak olan da budur." dedi. İsrail temsilcilerinin konuşması sırasındaki tavrına dikkat çeken Erdoğan, "Çünkü kendilerini savunacak halleri yok. Duruşları zaten bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Lübnan'ı Refik Hariri günlerindeki zenginliğine yeniden kavuşturmak için yardımda bulunacaklarını belirtti. ABD seçimleriyle ilgili mesajlar da veren Erdoğan,"Temennim odur ki gelen gideni aratmasın." şeklinde konuştu. Erdoğan, AK Parti'deki kongre süreciyle ilgili olarak bunun bir değişim değil yeniden doğuş hamlesi olduğunu ifade etti.

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