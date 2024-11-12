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Başkan Erdoğan'dan Bakü'de diplomasi trafiği
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Başkan Erdoğan'dan Bakü'de diplomasi trafiği

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 17:32 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 17:32

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Erdoğan Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun yanındaki zirve için kurulan alanda Aliyev ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı. Erdoğan ile Aliyev kucaklaşarak selamlaştı. Daha sonra temaslara başlayan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü!
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