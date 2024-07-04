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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024, 12:39 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024, 12:39

Başkan Erdoğan'dan Astana'daki ŞİÖ zirvesinin ikinci gününde yoğun diplomasi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılıyor. Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, çevre, sağlık, turizm, eğitim, dijitalleşme, ulaşım ve lojistik konuları, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliği ile Gazze'deki son durum masaya yatırılıyor. Zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi. Zirvenin ikinci gününde temaslarına devam eden Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Astana'daki ŞİÖ zirvesinin ikinci gününde yoğun diplomasi!
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