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Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
08.05.2022 16:54

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Başkan Erdoğan, Anneler Günü mesajında, "Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum" sözlerine yer verdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, mesajında şu sözlere yer verdi:

''Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Annelere kıymeti "cennetin annelerin ayakları altında olduğunu" belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak bizler için annelerimiz müşfik bir sığınaktır.

Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu asla unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz. Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir.

Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.''

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