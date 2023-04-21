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Başkan Erdoğan'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki!

Başkan Erdoğan'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki!
21.04.2023 17:06

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanında Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bayram namazını Ayasofya'da kıldık. Cuma namazını da Sultanahmet Camii'nde kıldık. İlk bir ay boyunca doğalgazın ücretsiz olacağının müjdesini milletimizle paylaşarak erken bir bayram yaşattık. Bugün ise kentsel dönüşüm müjdelerimizle adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız. Bu 7'li masa Karadeniz Gazı için "Hani nerede?" diyorlardı. Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Bunu da görmedin mi? Doğal gaz ne zamandır Filyos'ta yanıyor. Görmedin mi? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz.'' sözleri ile Karedeniz gazı üzerinden siyaset yapan muhalefete cevap verdi.

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