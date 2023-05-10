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Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mardin Mitingi’nde önemli açıklamalar! "Teröre asla müsamahamız yoktur"

Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mardin Mitingi’nde önemli açıklamalar! "Teröre asla müsamahamız yoktur"
10.05.2023 19:54

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14 Mayıs seçimlerine az süre kala çalışmalarına hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda düzenlenen AK Parti Mardin Mitingi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütünün Batı güdümlü siyasi şebekesi HDPKK ile ittifak yapan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve 7’li koalisyonda dönen dolaplara yüklenen Başkan Erdoğan, “Birlikte kıyamete kadar yaşayacağız. Bizim terörle müsamahamız yoktur. Bu terör vatandaşlarımızın huzurunu kaçıramaz. Terör ile ittifak yapanın millet ile bağı olamaz. HDP'ye ülkemizi böldürtmeyeceğiz.” dedi. Yükselen Türkiye için “Türkiye Yüzyılı'nı da beraberce kuracağız” diyen Başkan Erdoğan, “Bunun için pazar günü yapılacak seçimler çok önemli. Eşimiz, dostumuzdan tereddütlü olan varsa ikna edelim” çağrısı yaptı.

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