Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. 7'li koalisyonun aksine Kayseri'nin rekor kırdığını belirten Erdoğan, "Şu anda bu meydan 135 bin kişi ile rekor kırıyor." dedi. 1 milyon küçük esnafa müjde veren Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz. Düzenlemeden 1 milyon esnaf yararlanacak." ifadelerini kullandı. FETÖ'nün 17-25 kumpasının sözcülüğüne soyunan Kılıçdaroğlu'nun 10 yıl sonra kayıtların montaj olduğunu itiraf etmesine sert tepki gösteren Erdoğan, "Madem 17-25 Aralık'ın FETÖ kumpası olduğunu biliyordun bu darbe girişimine neden ortak oldu." şeklinde konuştu. Düzenleme ile küçük esnafın 9 bin olan prim gün sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek.