Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Seçimlerin ardından yeni dönemde ilk kez partisinin grup toplantısına başkanlık eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına Cumhur İttifakı partilerinin genel başkanları ve teşkilatlarına teşekkür ederek başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Gerekirse 16'lı masa kuracağız" sözlerine göndermede bulunarak, "16 yetmez bunu artırman lazım. Ortakları artımak netice vermez, bu millet irada, hizmet, eser ister." dedi. Başörtüsüne yasal düzenleme için muhalefete anayasa çağrısınında bulunan Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun ortaklarına tepki göstererek, "Bay Bay Kemal siz LGBT'cisiniz. Yanınızdakiler de LGBT'ci... Ama Cumhur İttifakı üyelerinde böyle bir bela yok. Aramızdaki fark bu." dedi.