Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in Türkiye'yi aydınlığa taşıdığını ifade eden Erdoğan, "10 yıl süren çalışkanlığı, halka yakınlığı ve hizmetiyle milletimizin gönlünde taht kurmuştur." dedi. CHP'ye sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan, "TEKNOFEST gençliği geliyor. Öyle Z, Y filan değil TEKNOFEST gençliği geliyor. Ben dindar nesil dedikçe bu CHP kuduruyor, çıldırıyor." dedi. Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadine de, "2024'ü de beklemeyin, gelin bu vaadinizi hemen gerçekleştirin, size engel olan mı var? Hadi verin bakalım bedava? Sorun onlara. Yapamazlar, veremezler, meydanlarda söyledikleri diğer tüm hemen parantez açıyorum namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler." ifadeleriyle eleştirdi.