Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Türkevi saldırısı tepkisi! "Teröristi bulup gereğini yapın"

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Türkevi saldırısı tepkisi! "Teröristi bulup gereğini yapın"

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Türkevi saldırısı tepkisi! "Teröristi bulup gereğini yapın"
22.05.2023 20:30

OTOMATİK OYNAT

Güncel 19:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...
Güncel 03:54
Ücretsiz 25 metreküp...
Güncel 05:22
A Haber Togg fabrikasını...
Güncel 00:11
HDP'li Hasip Kaplan'dan '28...
Güncel 02:06
Başkan Erdoğan'ın gençlerle...
Güncel 35:04
Başkan Recep Tayyip...
Güncel 00:45
Başkan Erdoğan Gaziantep'te...
Güncel 03:20
Hatay'da Defne Devlet...
Güncel 06:44
MHP Genel Başkanı Bahçeli...
Güncel 15:43
Başkan Recep Tayyip...
Güncel 00:28
"Sonunda sizi İstanbul'da...
Güncel 01:51
Depremzede gençten...

Başkan Erdoğan: FETÖ'cü alçaklarla bölücü hainlere gösterdikleri sempatinin onda birini mağdurlara ve mazlumlara göstermiyorlar. Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor seçmenlere saldırmaya başladı. Yetmedi ABD'deki Türkevi'ne saldırdılar. Türkevi'ne saldırmak size ne kazandırır. Şimdi bize buradan ABD'nin yetkililerine şunu demeyecek miyiz. 'Hemen süratle bu teröristleri bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım. Acaba benzer bir olay Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaktınız? Türkevi orada size emanettir. Türkevi'nin camlarını kıran bu saldırganı bulmanız gerekiyor.

Güncel Videoları
SON DAKİKA