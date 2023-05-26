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Başkan Erdoğan'dan A Haber ve ATV ortak yayınında önemli açıklamalar! "Recep Tayyip Erdoğan Cumhur'un ve Cumhuriyet'in teminatıdır"

Başkan Erdoğan'dan A Haber ve ATV ortak yayınında önemli açıklamalar! "Recep Tayyip Erdoğan Cumhur'un ve Cumhuriyet'in teminatıdır"
26.05.2023 21:51

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Son dakika haberi! 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerine artık saatler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin gazetecilerine sorularını yanıtlıyor. CHP'lilerin depremzedelere karşı nefretine ve İnce'ye kumpasa sert tepki gösteren Erdoğan, "İyiliğin karşılığını bekleyen tefecidir. Adaylıktan çekilmesine de üzüldüğümü ifade etmiştim." dedi. Terör örgütü ile Kürtleri ayrı tutmaları gerektiğini belirten Erdoğan, "PKK ile kürt kardeşlerimizi kesinlikle ayrı tutuyoruz. Kürt kardeşlerimiz Türkiye ailesinin önemli bir parçasıdır." ifadelerini kullandı. Emekli, memur ve çalışanlara da müjde veren Erdoğan, "Enflasyona karşı emekçilerimizi koruyacağız. Enflasyonu tek haneli rakama yine biz indireceğiz." şeklinde konuştu.

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