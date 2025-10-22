PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu'na video mesaj

Başkan Erdoğan'dan 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu'na video mesaj

Başkan Erdoğan, 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı’na video mesaj gönderdi. Sermaye piyasalarının sadece kar odaklı olmaması, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkiyi de gözetmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, kara para aklama, yasa dışı fon transferleri ve manipülatif işlemlerin küresel piyasalara olan güveni zedelediğine dikkat çekti. Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin de finansal hizmetlerde bir üs haline gelmeyi hedefleyen güçlü bir vizyonun ürünü olduğunu belirtti.

Bunlar da Var

Mersin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü | Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Mersin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü | Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Sivas’ta arazi kavgası: 1 ölü
Sivas’ta arazi kavgası: 1 ölü
TIR otomobili biçti: Feci kaza kamerada!
TIR otomobili biçti: Feci kaza kamerada!
Ümraniye'de korkutan çatı yangını
Ümraniye'de korkutan çatı yangını

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle