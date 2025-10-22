Başkan Erdoğan'dan 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu'na video mesaj

Başkan Erdoğan, 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı’na video mesaj gönderdi. Sermaye piyasalarının sadece kar odaklı olmaması, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkiyi de gözetmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, kara para aklama, yasa dışı fon transferleri ve manipülatif işlemlerin küresel piyasalara olan güveni zedelediğine dikkat çekti. Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin de finansal hizmetlerde bir üs haline gelmeyi hedefleyen güçlü bir vizyonun ürünü olduğunu belirtti.