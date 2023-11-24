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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023, 18:42 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, 18:45

Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü programında önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, çalışan emeklilerin de 5 bin TL ikramiye alacağını belirterek, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" ifadelerini kullandı. Bütçede aslan payının eğitim - öğretime ayrıldığının altını çizen Başkan Erdoğan, "İhtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız" sözleriyle öğretmen atamasına ilişkin mesaj verdi.

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