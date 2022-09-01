Başkan Erdoğan'dan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay'da düzenlenen 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan özellikle AİHM'in siyasi kararlar verdiğini söyleyerek, "AİHM kararlarında adil değildir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir. Öbür tarafta Fransa, Almanya olunca maalesef ters kararlar verir" ifadelerini kullandı. Yargı üzerinde oynanan oyunlara da tepki gösteren Erdoğan, "Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes kabul edecek" dedi.