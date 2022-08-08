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Başkan Erdoğan'dan 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar
08.08.2022 15:07

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek Türkiye'ye bedel ödeten vesayetçi yaklaşımı rafa kaldırdık." dedi. İsrail'in son günlerdeki saldırılarına değinen Başkan Erdoğan, "Kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye Gazzeli kardeşlerinin yanındadır." ifadelerini kullandı. Suriye'ye operasyon mesajı veren Erdoğan, "Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir." şeklinde konuştu.

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