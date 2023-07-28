Başkan Erdoğan'a isminin yazılı olduğu basketbol forması hediye edildi!

Başkan Erdoğan'a, incelemeleri sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, proje üzerinden basketbol antrenmanlarının yapılacağı ve altyapı maçlarının oynanacağı salon hakkında bilgi veren Hidayet Türkoğlu'na "Biz de kendi maçlarımızı orada oynayabilecek miyiz?" diye sordu.

Türkoğlu da "Kesinlikle burada oynayabilirsiniz, size ayırdık orayı." yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilere basketbol topu hediye etti.