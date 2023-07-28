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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023, 19:54 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023, 20:02

Başkan Erdoğan'a isminin yazılı olduğu basketbol forması hediye edildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşası devam eden Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerde bulundu. Ziyareti sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Önümüzdeki yılın mart ayında bu tesisi hizmete açacağız." dedi. Merkezin sadece maç oynanan bir yer olmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi ile ülkemize hizmet verecek. Türkiye'ye ve Türk sporuna yakışır muhteşem bir tesisi İstanbul'a kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu. Öte yandan Başkan Erdoğan'a isminin yazılı olduğu basketbol forması hediye edildi.

Başkan Erdoğan'a, incelemeleri sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, proje üzerinden basketbol antrenmanlarının yapılacağı ve altyapı maçlarının oynanacağı salon hakkında bilgi veren Hidayet Türkoğlu'na "Biz de kendi maçlarımızı orada oynayabilecek miyiz?" diye sordu.

Türkoğlu da "Kesinlikle burada oynayabilirsiniz, size ayırdık orayı." yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilere basketbol topu hediye etti.

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