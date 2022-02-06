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Başkan Erdoğan’a hakaret eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi

Başkan Erdoğan’a hakaret eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi
06.02.2022 15:11

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul’da gözaltına alınan bir kişi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlığı ile ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara ve hesapların sahiplerine yönelik resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesi ile Pınar Ö. adlı bir kişiyi gözaltına almıştı. İstanbul Emniyetindeki sorgu işlemi tamamlanan Pınar Ö. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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