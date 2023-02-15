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Başkan Erdoğan: "Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır"

Başkan Erdoğan: "Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır"
15.02.2023 21:34

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır. Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır" dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası ortak yayınına telefon bağlantısıyla katıldı. Başkan Erdoğan, Türkiye Tek Yürek Kampanyası için tüm zamanların rekorunun kırılacağı bir rakamla milletin yüce gönüllülüğünü bir kez daha göstereceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, amaçlarının 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamak olduğunu bildirdi. Erdoğan, "Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır" dedi.

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