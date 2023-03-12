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Başkan Erdoğan yine deprem bölgesinde! Hatay'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan yine deprem bölgesinde! Hatay'da önemli açıklamalar
12.03.2023 16:36

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası bölgede yaralar sarılırken Başkan Erdoğan yine bölgeye gitti. Daha önce 2 kez bölgeyi ziyaret eden Başkan Erdoğan 3. tur ziyaretlere depremin en çok etkilediği iller arasında olan Hatay'dan başladı. Başkan Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada devletin bölge için seferber olduğunu belirterek, "Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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