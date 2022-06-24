Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Kriz merkezi ziyareti sonrası önemli açıklamalar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı. Başkan Erdoğan, İstanbul'da Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldıktan sonra tekrar Muğla Marmaris'e gitti. Erdoğan, kriz merkezinde yetklililerden bilgi aldı. Başkan Erdoğan, inceleme sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında yangının 4 noktada kontrol altına alındığını duyurdu.