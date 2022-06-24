Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Kriz merkezi ziyareti sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Kriz merkezi ziyareti sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Kriz merkezi ziyareti sonrası önemli açıklamalar
24.06.2022 17:25

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:10
CHP’li Ekrem İmamoğlu...
Güncel 05:54
Marmaris'te orman yangını...
Güncel 00:50
Azerbaycan'dan Marmaris'te...
Güncel 02:16
Marmaris'teki orman yangınına...
Güncel 02:09
Tahıl koridorunda İstanbul...
Güncel 08:34
Kılıçdaroğlu'nu helikopter...
Güncel 06:32
Marmaris yangınında son durum!...
Güncel 03:01
Türkiye ve Rusya arasında...
Güncel 19:07
Yargıtay darbe davası kararını...
Güncel 01:14
Fransa’da PKK yandaşları Türk...
Güncel 00:12
İsveç’te terörist destekçileri...
Güncel 01:53
Marmaray’da korkunç olay!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı. Başkan Erdoğan, İstanbul'da Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldıktan sonra tekrar Muğla Marmaris'e gitti. Erdoğan, kriz merkezinde yetklililerden bilgi aldı. Başkan Erdoğan, inceleme sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında yangının 4 noktada kontrol altına alındığını duyurdu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA